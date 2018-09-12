"В России продолжается 1937 год": Порошенко прокомментировал решение суда РФ по Сущенко

Порошенко заявил, что Украина работает над продолжением санкционного давления для скорейшего освобождения Сущенко.

Украина работает над продлением санкционного давления для скорейшего освобождения незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил на своей странице в Facebook.

"Возмущенный решением Верховного суда России в отношении Романа Сущенко. Изначально это дело было фарсом, и абсурдность "судов" над Романом очевидна для всего цивилизованного мира. В РФ до сих пор продолжается 1937 год, в то время как у нас идет борьба с агрессией России и борьба за освобождение украинских заложников Кремля", - подчеркнул президент.

"Роман, дома тебя ждут и борются, и день твоего освобождения неуклонно приближается. Мы объединяем мировое сообщество, работаем над продлением санкционного давления для твоего скорейшего освобождения и освобождения других наших соотечественников", - добавил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента "Укринформа" Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки и обвинив в шпионаже.

27 марта этого года Московский городской суд начал рассмотрение дела Сущенко по существу. Сторона обвинения просила суд приговорить журналиста к 14 годам лишения свободы. 4 июня Сущенко был приговорен к 12 годам колонии строгого режима.

Сегодня, 12 сентября, Верховный суд РФ признал законным вердикт Московского городского суда 12 лет заключения для Сущенко.

Сущенко отметил, что не согласен с решением суда и продолжит борьбу за свое освобождение, в том числе подавать жалобу в Европейский суд по правам человека.