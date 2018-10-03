Нардеп-"радикал" угодил в больницу

По словам депутата, у него обнаружили внутреннее кровотечение в желудке.

Народный депутат от Радикальной партии оказался в больнице. По его словам, у него выявили внутреннее кровотечение в желудке.

Читайте такжеМосийчук в представлении на снятие неприкосновенности: это месть за мою деятельность и давление на Ляшко

Об этом нардеп-"радикал" написал на своей странице в Facebook. "Сегодня врачи обнаружили у меня внутреннее кровотечение в желудке, говорят, открылись две язвы... Сейчас в больнице. Капельницы, инъекции и таблетки...", - говорится в его сообщении.

Ранее народный депутат Украины Игорь Мосийчук сообщил, что в Киеве действует диверсионная группа, целью которой является его ликвидация. По словам политика, он обладает "достоверной информацией" из Москвы о подготовке очередного покушения на него.