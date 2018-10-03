Нардеп-"радикал" угодил в больницу
12:53, 03 октября 2018Политика
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По словам депутата, у него обнаружили внутреннее кровотечение в желудке.
Мосийчук жалуется на состояние здоровья / фото УНИАН
Народный депутат от Радикальной партии оказался в больнице. По его словам, у него выявили внутреннее кровотечение в желудке.
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Об этом нардеп-"радикал" написал на своей странице в Facebook. "Сегодня врачи обнаружили у меня внутреннее кровотечение в желудке, говорят, открылись две язвы... Сейчас в больнице. Капельницы, инъекции и таблетки...", - говорится в его сообщении.
Ранее народный депутат Украины Игорь Мосийчук сообщил, что в Киеве действует диверсионная группа, целью которой является его ликвидация. По словам политика, он обладает "достоверной информацией" из Москвы о подготовке очередного покушения на него.
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