Нардеп Мосийчук заявил о подготовке покушения на него

По словам политика, он обладает "достоверной информацией" из Москвы о подготовке очередного покушения на него.

Народный депутат Украины Игорь Мосийчук сообщил, что в Киеве действует диверсионная группа, целью которой является его ликвидация.

Об этом народный избранник написал на своей странице в Facebook. По словам политика, он обладает "достоверной информацией" из Москвы о подготовке очередного покушения на него.

"На днях я получил информацию о подготовке очередного покушения на мою жизнь, из двух не связанных между собой источников из столицы Российской Федерации. По понятным причинам, я не могу назвать источники этой информации", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 25 октября 2017 года возле редакции телеканала «Эспрессо» в Киеве произошел взрыв мопеда, в результате которого пострадали трое человек, среди которых народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала. Двое человек погибли – охранник депутата и бывший полицейский, который проходил мимо.

Взрыв квалифицировали как теракт.