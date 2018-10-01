Климкин: есть "обоснованные подозрения" о размещении Россией ядерного оружия в Крыму

Глава МИД Украины заявил, что пока точно неизвестно, какое оружие Россия разместила на оккупированном полуострове.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет о наличии обоснованных подозрений в том, что Россия могла разместить в оккупированном Крыму ядерное оружие или построила инфраструктуру для него.

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Об этом Климкин сказал в интервью крымскотатарскому каналу ATR.

Он заявил, что "сейчас Крым превратился в одну большую военную российскую базу".

"При этом что там есть, мы до конца не знаем. У нас есть обоснованные подозрения, что там может быть и ядерное оружие, или, по меньшей мере, инфраструктура для ядерного оружия", - подчеркнул Климкин.

Также он заявил, что в связи с выбросом ядовитых химикатов на севере Крыма на заводе «Крымский титан» надо исследовать, производили ли на этом заводе, кроме титана, какие-то другие вещества. По словам министра, по результатам анализов можно сказать, что в производстве предприятия могли быть такие вещества, которых там быть не должно.