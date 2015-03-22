Представитель знаменитой династии меценатов Терещенко получил украинское гражданство

Президент Украины Петр Порошенко вручил паспорт гражданина Украины внуку выдающегося украинского предпринимателя и мецената Михаила Терещенко - также предпринимателю и меценату Мишелю Терещенко.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, Порошенко высоко оценил решение Мишеля Терещенко получить украинское гражданство в непростые для Украины времена. «Вы внесли огромный вклад в развитие и формирование украинской нации, ибо музеи, культурные ценности, которые были сформированы вашим дедом, очень важны для нас. Ваш дед очень одобрил бы это решение», - сказал президент.

Глава государства поздравил господина Мишеля с возвращением на историческую родину. «Крайне важно создавать условия в стране, чтобы ее гражданам, патриотам хотелось возвращаться домой. Очень ценю Ваше желание и Ваш поступок стать гражданином Украины в эти непростые времена», - сказал Порошенко.

Получая паспорт из рук главы Украинского государства, Терещенко отметил, что, несмотря на то, что он родился во Франции, считает Украину своей Родиной. «Сегодня Украина как никогда нуждается в помощи всех ее детей. Именно поэтому я чувствую потребность оставить комфорт французского гражданства, чтобы участвовать в построении нового европейского демократического государства. С мыслью о погибших и раненых, о всех наших героях Украины я с гордостью принимаю паспорт гражданина Украины», - сказал он.

Терещенко родился во Франции, но уже более десяти лет живет в Украине. Вернувшись на историческую родину, он занялся возрождением традиционного для Украины промысла - льноводства - и написал свою первую книгу о Михаиле Терещенко.

Читайте такжеНаследник мецената Терещенко: Украина сегодня - это Франция 40 лет назадМихаил Терещенко (1888-1956) был одним из первых украинских промышленных магнатов. Свое огромное состояние он, как и несколько поколений его предков, сделал на производстве сахара - и полностью потерял после большевистской революции.

До 80% своих доходов семья Терещенко тратила на благотворительность и развитие местной инфраструктуры. Именно им Киев обязан такими заведениями, как Киевский политехнический институт, музей имени Богдана и Варвары Ханенко, «Охматдет», Владимирский собор, Первая гимназия, Консерватория имени Чайковского, Исторический музей и Национальный художественный музей, Музей Шевченко, музей Русского искусства, Национальная медицинская библиотека и целый ряд больниц и приютов. Несколько десятков инфраструктурных объектов было построено и в Глухове - на родине рода Терещенко.

В 1917 году Михаил Терещенко стал одним из министров Временного правительства Российской империи и после большевистского переворота был арестован и лишен всего имущества. Освободившись за выкуп, он покинул страну и эмигрировал в Финляндию. Пропутешествовав Европой, в конце концов поселился во Франции. После эмиграции Михаил снова занялся бизнесом и остался украинским благодетелем - он создавал приюты для украинских эмигрантов по всей Европе.

Его внук Мишель, вернувшись в Украину, основал Фонд наследия Терещенко. Ее задача - поддержка текущей деятельности в зданиях, построенных Терещенко в Киеве и Глухове более 100 лет назад. Мишель Терещенко планирует и дальше развивать свое хозяйство в Глухове, где несколько веков жила его семья, а также всячески поддерживать этот город, как бизнесмен и общественный деятель, подчеркивается в сообщении.