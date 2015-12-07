Мэр Глухова отомстил Ленину за вынужденную эмиграцию предков

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Глуховского городского совета, в мероприятии принял участие новоизбранный мэр города, потомок известного рода меценатов Мишель Терещенко.

По словам Терещенко, "Ленин вынудил его семью покинуть Украину, арестовал и хотел расстрелять его дедушку, уничтожал священников, зачищал монастыри, создал диктаторский режим, проповедовавший смерть, голод, насилие, депортации, ссылки миллионов людей, поставил Украину в абсолютную зависимость от Москвы".

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Ранее Терещенко обещал обязательно снести памятник Ленину в центре города, причем сделав это в цивилизованном порядке. Это и было сделано сегодня - в день местного самоуправления. Историческую центральную площадь Глухова мэр хочет сделать такой, какой она была во времена его предков: с фонтанами, кафе и т. п.

Сам памятник сделан из бронзы, имеет вес около 5 тонн. Сняли его с постамента с помощью грузового автокрана.

В настоящее время памятник передан на хранение одному из коммунальных предприятий города, а дальнейшую его судьбу должны определить депутаты Глуховского горсовета.