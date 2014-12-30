Яценюк: 2014-й год стал годом исторических перемен

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции.

В частности, по словам Яценюка, 2014 год - это год исторических изменений и исторических вызовов в стране. «И так же - исторических сдвигов и свершений в целом. В Европе и в мире», - добавил он.

По убеждению премьера, об этом годе будет много написано в мировой истории. «И украинские историки и, наверное, политики в своих мемуарах также много опишут о тех событиях, изменениях, Революции достоинства и той войне, которая была объявлена против Украины Российской Федерацией», - сказал Яценюк.

Читайте такжеИтоговая пресс-конференция Яценюка. Прямая трансляцияПо его словам, «то, что мы устояли в этом году - это, в первую очередь, заслуга украинского народа».

«Поэтому оценки текущего года позвольте мне предоставить историкам. Будет время на написание мемуаров - обязательно напишу. Потом», - сказал он.