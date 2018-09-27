СБУ расследует выдачу венгерских паспортов жителям Закарпатья

Генпрокурор пригрозил нарушителям лишением украинского гражданства.

Служба безопасности Украины начала расследование фактов выдачи венгерских паспортов жителям Закарпатской области.

Об этом сообщил журналистам генпрокурор Юрий Луценко, передает "112 Украина". "Уголовное производство открыто, ведет СБУ", - сказал он.

По словам Луценко, в вопросе двойного гражданства ситуация однозначна: за подобное правонарушение должна быть ответственность. Генпрокурор привел в пример беглого нардепа Андрея Артеменко, который был лишен украинского гражданства после обнаружения у него второго паспорта.

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"Если в ходе следствия СБУ будут установлены такие случаи в отношении других лиц, любых - мэров, губернаторов, министров, пенсионеров, военнослужащих, действие будет такое же: лишение украинского гражданства", - заявил Луценко.

Как сообщал УНИАН, ранее появилось видео, на котором украинцам раздают венгерские паспорта с просьбой не сообщать об этом властям. Люди на видео на фоне венгерского флага зачитывают текст присяги гражданина Венгрии. Затем венгерский дипломат призвал их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

Климкин заявил, что раздача венгерских паспортов противоречит Венской конвенции о консульских сношениях. Он отметил, что Украина отреагирует на выдачу венгерских паспортов. Также министр намекнул, что Украина может выслать венгерского консула из Берегово и не отступится от реализации проукраинской политики на Закарпатье.

В свою очередь Сийярто грозился прибегнуть к новым мерам по препятствованию европейской и евроатлантической интеграции Украины.