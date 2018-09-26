Сийярто заверил, что название должности уполномоченного Венгрии "по Закарпатью" изменят - Климкин

Глава МИД Украины подчеркнул, что создание такой должности является "сознательной провокацией".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто на встрече в Нью-Йорке заверил, что название должности уполномоченного венгерского правительства "по Закарпатью" будет изменено.

Об этом глава МИД Украины сказал журналистам на полях 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

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"Мы долго говорили о должности уполномоченного венгерского правительства. Они подтвердили свое намерение изменить это название", - заявил Климкин.

Министр также отметил, что создание должности уполномоченного по Закарпатью является "сознательной провокацией".

Как сообщал УНИАН, МИД Украины выразил решительный протест Венгрии в связи с недружественными шагами Будапешта в отношении Украины. В МИД был вызван временный поверенный в делах Венгрии в Украине Ласло Папа. Украинские дипломаты призвали венгерскую сторону прекратить действия, которые негативно влияют на двусторонние отношения. В частности, отмечается неприемлемость последних заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно евроинтеграционных и евроатлантических устремлений Украины, которые существенно диссонируют с политикой Европейского Союза и во многом отражают подходы страны-агрессора. Недавно венгерский премьер Орбан заявил, что не верит в реалистичность устремлений украинцев присоединиться к Европейскому Союзу и Организации Североатлантического договора.

Кроме того, венгерском дипломату была вручена нота с требованием предоставления официальных разъяснений в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного по Закарпатью.

1 августа представитель МИД Украины Марьяна Беца заявила, что Венгрия не информировала Украину о намерении создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программу развития детских садов Карпатского бассейна.

Она также отметила, что сам факт создания таких должностей является прямым вмешательством во внутренние дела Украинского государства, потому что к сфере такого уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины.

Беца сообщила, что после вызова в МИД временного поверенного в делах Венгрии в Украине венгерская сторона до сих пор не дала своего официального ответа по этому вопросу.