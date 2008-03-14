Гриценко говорит, что у Верховной Рады есть все шансы сделать Ющенко прикосновенным

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Анатолий ГРИЦЕНКО настаивает на необходимости отменить президентскую неприкосновенность.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-офисе председателя Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны.

В частности, по убеждению А.ГРИЦЕНКО, «для того чтобы достигнуть результата в нынешнем парламенте, нужно отменить неприкосновенность для всех без исключения”. “Это касается народных депутатов Украины, судей и Президента Украины. Независимо от фамилий», - сказал он.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что сейчас в парламенте зарегистрированы два законопроекта об отмене неприкосновенности. Один из них, внесенный большинством, предусматривает отмену неприкосновенности только для депутатов.

«Я уверен, что этот законопроект не имеет шансов быть принятым в парламенте. Второй законопроект, подготовленный оппозицией, предусматривает ограничение неприкосновенности как для народных депутатов Украины, так и для Президента. Этот документ может объединить более 300 депутатов и может быть принят после доработки в профильном комитете ВР в течение двух недель», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он отметил, что граждане Украины хорошо помнят плакаты, которые были размещены во всех областях в период предвыборной кампании с лозунгом: «Закон – один для всех» за подписью: «Виктор Ющенко».

«Если мы обещали отменить неприкосновенность, значит, это нужно сделать, и сделать для всех, включая Президента. Нужно выполнять предвыборные обещания», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, ранее лидер НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО заявлял, что фракция «Наша Украина – Народная самооборона» не поддерживает идею отмены президентской неприкосновенности.

"Мы не считаем необходимым отменять конституционную норму о неприкосновенности главы государства, поскольку согласно Конституции только Президент является гарантом территориальной целостности, государственного суверенитета, защиты прав и свобод человека и гражданина, для этого ему необходимы полномочия, в том числе и неприкосновенность», - сказал В.КИРИЛЕНКО.