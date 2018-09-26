СМИ рассказали о ходе переговоров по объединению "За життя" и "Оппоблока"

Стратегическая цель такого большого объединения – не так успех на президентских выборах, как взятие под контроль следующего парламента после выборов 2019 года.

Виктор Медведчук и Вадим Рабинович представляют "За життя" в объединительных переговорах с "Оппоблоком", которые начались со середины сентября.

В них принимают участие три группы. "За життя" представляют упомянутые Медведчук и Рабинович. "Оппоблок" же представлен двумя группами – Сергей Левочкин и Юрий Бойко и Вадим Новинский с Борисом Колесниковым от группы Ахметова. Об этом рассказывается в материале "Украинской правды".

Как утверждает один из источников в руководстве ОБ, на одну из встреч приезжал и Ахметов.

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Сначала эти встречи имели тайный характер, но постепенно о них открыто заговорили все участники переговоров.

"Да, переговоры идут. Это все, что могу сказать", – скупо признался УП Бойко.

"Пока что речь не идет о квотах или должностях, мы говорим о принципах, вокруг которых объединяться", – рассказал сопредседатель фракции ОБ Александр Вилкул, который является представителем ахметовского "крыла" партии.

Как удалось выяснить УП, стратегическая цель такого большого объединения – не так успех на президентских выборах, как взятие под контроль следующего парламента после выборов 2019 года.

Фактически, все группы переговорщиков считают, что совместными усилиями партия "За життя" и "Оппоблок" имеют шанс на реванш – завести в Раду самую большую фракцию и желательно занять кресло премьера.

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Такие амбициозные цели требуют огромных ресурсов. Но если переговоры об объединении "За життя" и ОБ будут иметь успех, то сконцентрированные вследствие этого возможности будут просто поразительны.

Во-первых, они будут включать фактически крупнейший медийный пул из всех, которыми могут похвастаться политические группы в Украине.

На "регионалов" будут работать: весь медиа-холдинг Ахметова вместе с каналом "Украина", весь холдинг Фирташа-Левочкина, включая "Интер" и "112 канал" со NewsOne, которые сейчас находятся в орбите влияния Медведчука.

Во-вторых – они консолидируют избирателей Партии регионов на Востоке и Юге страны. Даже без аннексированного Крыма и захваченного Донбасса это очень перспективное электоральное поле. Даже если учесть, что избиратель "Опоблока" и "За життя" на 60-80% пересекается, то их объединение даст ощутимый прирост общей силе.

И в-третьих, слияние Ахметова, Новинского, Колесникова, Фирташа, Левочкина, Медведчука в одной силе – это концентрация крупнейшего финансового ресурса в украинской политике. Сразиться с ними сможет разве команда действующего президента Петра Порошенко.