В "Укртелекоме" Ахметова обвинили в госизмене и прямой диверсии (добавлена позиция "Укртелекома")

Об этом пишет журналист Алексей Воронцов, со ссылкой на аргументы и доказательства, предоставленные ведущим инженером предприятия Николаевского филиала дирекции первичной сети Юрия Бабенко и инженера первой категории Владимира Степаненко, сообщает Nikmedia.

По информации журналиста, Ринат Ахметов держит в руках информационное оружие, контролируя президента Украины. "В стране на сегодняшний день отсутствует секретность на линии правительственной и президентской связи, возникла реальная угроза прекращения полного интернет-трафика. Мы практически беззащитны перед врагом в плане информационной безопасности", — утверждают специалисты "Укртелекома".

«На сегодняшний день в Украине происходит государственная измена. Ликвидируется первичная сеть ПАО «Укртелеком», по этой сети работают все каналы и все объекты спецсвязи. Если завтра ликвидируется первичная сеть, то президент Украины Петр Порошенко не сможет связаться с властями в регионах, в областных и районных центрах. Сейчас вся эта сеть находится в руках одного человека — это Ринат Ахметов. На сегодняшний день он решает, кого обеспечивать трафиком, кому его не давать. Мы считаем, что такая ситуация никак не вяжется с информационной безопасностью страны и то, что происходит с первичной сетью можно назвать государственной изменой и прямой диверсией.

Потому что после ликвидации первичных сетей мы можем остаться без связи вообще. Без секретной правительственной связи, без связи СБУ, министерства обороны, МЧС, оголим воздушное пространство. Мы полностью перестанем контролировать информационное поле страны. По нашим магистралям работают также и телеканалы, и вообще вся связь работает в этой сети. Весь интернет, который мы имеем в наших домах — это тоже работает по нашим сетям.

В случае ликвидации первичной сети мы можем все остаться и без интернета. 24 октября судом города Киева был поднят вопрос о том, что «Укртелеком» так и не построил сеть спецназначения, то есть ту секретную сеть, которая должна быть единой по всей Украине, на которую было выделено 220 млн. гривен из госбюджета. За эти деньги были построены площадки, поставлено оборудование, возле наших объектов, в которые заходят каналы спецсвязи.

Дальше они включаются в наше оборудование, идут по нашим каналам первичной сети и выходят на другом конце в канале спецсвязи. В этом практически отсутствует секретность, так как отдельного канала спецсвязи не существует. Позже мы надеялись, что будут какие-то приказы и распоряжения по переводу людей законно и официально, но законно и официально нам никто не предлагал. Людей заставляют принудительно переходить на низкие оклады с понижением в должностях.

Между тем, в «Укртелекоме» опровергли информацию относительно трансформации бизнес-процессов и организационной структуры предприятия, сети связи специального назначения.

«Данная информация не соответствует действительности и вводит в заблуждение общество, наносит вред деловой репутации предприятия и дискредитирует его», - сообщили УНИАН в пресс-службе оператора.

Согласно сообщению, сейчас вопрос распространения сотрудниками компании «недостоверной информации, которая может нести угрозу безопасности государства», находится в компетенции соответствующих силовых структур.

Справка УНИАН. «Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины, компания также является лидером интернет-рынка по количеству пользователей.

Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).