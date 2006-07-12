В Секретариате Президента идут переговоры Януковича с ”Нашей Украиной”

Сегодня в 15 часов в Секретариате Президента начались переговоры координатора парламентской Антикризисной коалиции Виктора ЯНУКОВИЧА с уполномоченными представителями фракции "Наша Украина" относительно расширения существующей коалиции.

Об этом сообщается на персональном информационном сервере В.ЯНУКОВИЧА.

Антикризисную коалицию на переговорах от Партии регионов представляют также Раиса БОГАТЫРЕВА, Николай АЗАРОВ, Владимир РЫБАК, Андрей КЛЮЕВ и представитель фракции Социалистической партии Василий ЦУШКО.

Как сообщали некоторые СМИ со ссылкой на источники, раунд переговоров о создании широкой коалиции между "Нашей Украиной" и Партией регионов начался в помещении Секретариата Президента еще в первой половине дня.

Со стороны "Нашей Украины" во встрече принимают участие Роман ЗВАРИЧ, Николай МАРТЫНЕНКО, Борис ТАРАСЮК и Анатолий КИНАХ.

Премьер-министр Юрий ЕХАНУРОВ покинул заседание правительства и также отбыл в Секретариат Президента.