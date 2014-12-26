Президент назначил глав Львовской, Сумской, Полтавской и Ривненской ОГА

Как сообщает пресс-служба главы государства, председателем Львовской ОГА назначен Олег Синютка, Сумской ОГА - Николай Клочко, Полтавской ОГА - Валерий Головко, Ривненской ОГА - Виталий Чугунников.

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Во время встречи с новоназначенными председателями ОГА глава государства подчеркнул: "жду от вас консолидации политических сил общества, имплементации европейского пути развития и Соглашения об ассоциации. Я от вас жду резкого повышения энергоэффективности, потому что каждый из вас знает, что это тот вызов, на который мы должны найти адекватный ответ".

Глава государства подчеркнул, что новоназначенные председатели областных госадминистраций должны обеспечить проведение мобилизации. "С 20 января будет объявлена четвертая волна мобилизации. Делается она для того, чтобы обеспечить эффективную ротацию тех подразделений, которые сейчас находятся в зоне АТО", - отметил президент.

Отвечая на вопрос Олега Синютки о веерных отключениях электроэнергии, президент отметил: "Накануне новогодних праздников наша прямая задача сделать все возможное для того, чтобы защитить людей".

Глава государства сообщил, что сегодня достигнут очень важный результат о разблокировании поставок угля в Украину. "Сегодня уже пошли первые эшелоны, которые обеспечат устойчивую работу электростанций, - сказал Петр Порошенко. - Это - первый шаг, который позволит повысить качество работы энергетической системы".

Также, по словам главы государства, сегодня должны быть обеспечены перетоки электроэнергии в Украине, что позволит существенно сократить риски веерных отключений во времена пиковых нагрузок.

Справка УНИАН. До назначения председателем Львовской ОГА Олег Синютка занимал должность первого заместителя мэра Львова.

Николай Клочко был председателем Сумского облсовета.

Валерий Головко и Виталий Чугунников были народными депутатами VII созыва от "Батькивщины" и УДАРа соответственно.