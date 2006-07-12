Зидан расскажет об инциденте с Матерацци

Вечером 12 июля капитан сборной Франции Зинедин ЗИДАН выступит в прямом эфире французского телеканала Canal+, где намерен рассказать о том, какие слова ему сказал защитник итальянской сборной Марк МАТЕРАЦЦИ в инциденте во время финала ЧМ между сборными Франции и Италии.

Этот случай, когда З.ЗИДАН в ответ на слова МАТЕРАЦЦИ ударил французского игрока головой и был удален с поля, продолжает оставаться в центре внимания масс-медиа.

Как пишут российские СМИ, грубые слова МАТЕРАЦЦИ могут дорого обойтись Италии, вплоть до лишения ее чемпионского титула, но Международная федерация футбола не имеет доказательств вины итальянского защитника.

З.ЗИДАН впервые после Чемпионата мира по футболу выступит в прямом телеэфире. О его выступлении сообщается в коммюнике, распространенном телеканалом, тема выступления официально не объявлена.

Кроме того, популярный британский спортивный канал Sky Sports выпустил хит-парад наиболее грубых фолов М.МАТЕРАЦЦИ. После финала чемпионата мира, выигранного итальянцами у сборной Франции в серии пенальти, он стал одним из самых известных футболистов планеты, пишет сайт “Корреспондент”, причин для этого достаточно - сначала М.МАТЕРАЦЦИ сравнял счет финального матча, а затем спровоцировал З.ЗИДАНА.

Подборка английского телеканала состоит из пяти моментов карьеры М.МАТЕРАЦЦИ с 1998 года до нынешних дней (последние пять лет он играет за "Интер", а до этого долгое время выступал за "Перуджу"). Среди них: подкат итальянского защитника против игрока "Кальяри" Антонио ЛАНДЖЕЛЛИ, удар шипами в мышцу нападающего "Порту" Бенни МАККАРТИ, два удара против украинца, в то время форварда «Милана», Андрея ШЕВЧЕНКО, удар против Джанлуиджи ЛЕНТИНИ.

Как известно, скандал при участии М.МАТЕРАЦЦИ и З.ЗИДАНА произошел на 109-й минуте финального матча ЧМ-2006. Специалисты по чтению по губам утверждают, что М.МАТЕРАЦЦИ обозвал капитана французской сборной "сыном проститутки-террористки" и добавил: "Проваливай". Другие утверждают, что М.МАТЕРАЦЦИ дважды назвал сестру З.ЗИДАНА проституткой. Итальянец опровергает это, но признает, что нагрубил французу: он ненадолго схватил З.ЗИДАНА за футболку, после чего француз снисходительно посмотрел на него и сказал, что отдаст М.МАТЕРАЦЦИ футболку после матча, если тот захочет. "На это я нагрубил ему, это правда", - сказал итальянец.

Если будет доказано, что он оскорбил З.ЗИДАНА, то ему и его команде угрожают серьезные последствия, пишет Der Spiegel.

В марте с.г. ФИФА установила новые штрафы за расизм. Дисциплинарный кодекс ФИФА предусматривает жесткие штрафы за поведение игроков, официальных лиц футбольных союзов, клубов и даже зрителей, в котором будет видеться дискриминация по расовым признакам, вплоть до дисквалификации команды. В частности, речь идет об унизительных, дискриминирующих и оскорбительных высказываниях о расе, цвете кожи, языке, религии или происхождении.

Если ФИФА найдет неопровержимые доказательства вины М.МАТЕРАЦЦИ и будет рассматривать сказанное им на поле в соответствии с Дисциплинарным кодексом, итальянская сборная может быть лишена титула чемпиона мира-2006, утверждают СМИ. Пока ФИФА не выдвигает обвинений против М.МАТЕРАЦЦИ. "У нас пока нет доказательств. Сначала мы должны выяснить обстоятельства дела. Все остальное – это слухи и домыслы", – заявил пресс-секретарь ФИФА Андреас ХЕРРЕР в интервью Spiegel. А пока существуют только доказательства вины З.ЗИДАНА. "Против него будет начато дисциплинарное производство", – добавил А.ХЕРРЕР.