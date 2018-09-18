В «Відродженні» требуют защитить адвокатуру от посягательств власти на ее независимость

Депутатская группа «Партия «Відродження» предлагает направить на экспертизу в Венецианскую комиссию законопроекты об адвокатуре.

Об этом заявил народный депутат, член депутатской группы «Партия «Відродження» Валерий Писаренко, комментируя внесенный Президентом законопроект №9055 «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

По его словам, поспешное принятие президентского законопроекта в нынешней редакции может привести к тому, что адвокатура перестанет быть независимой и будет всецело подчиняться воле властей, сообщает пресс-служба партии.

«Законопроект от власти таит в себе большие риски сужения прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности. А также содержит предложения, которые иногда противоречат самой природе адвокатуры.

Кроме того, он добавил, что президентский законопроект расширяет перечень причин, по которым адвокат может быть лишен права на осуществление адвокатской деятельности.

«Такими причинами могут быть, например, повторное совершение дисциплинарного проступка, неуплата ежегодного взноса и штрафа, существенное нарушение Правил этики или норм закона «Об адвокатуре». Может также иметь место ограничение права на представительство в суде за нарушение обязанностей адвоката в судебном процессе или злоупотребление процессуальными правами. Законопроект переполнен противоречиями и оценочными суждениями, а это создает широкое поле для манипуляций», – добавил Писаренко.

Он также сообщил, что депутатская группа «Партия «Відродження» совместно с адвокатским сообществом разработала альтернативный законопроект об адвокатуре №9055-1 и будет добиваться его принятия парламентом.

«Мы считаем, что адвокатура должна быть независимой, а адвокаты должны спокойно участвовать в судебных заседаниях и защищать своих клиентов. Адвокат не может бояться, что власть в любой момент отберет у него адвокатское свидетельство, под формальным предлогом. Мы предлагаем отправить оба документа на экспертизу в Венецианскую комиссию, получить вывод экспертов и только после этого выносить эти законопроекты на голосование в сессионный зал», – подчеркнул политик.