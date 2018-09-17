Ведущее кремлевское СМИ опозорилось фейком об "обвинении" США в адрес России

Недостоверный материал кремлевского информационного агентства ТАСС перепечатали многие российские издания.

Российское агентство ТАСС распространило недостоверную информацию о том, что в понедельник постпред США в ООН Никки Хейли якобы обвинила Россию в "содействии убийству брата Ким Чен Ына".ТАСС следующим образом цитирует американского посла: "Когда Северная Корея исполнила убийство Ким Чен Нама, это было при содействии России, которая передавала биологические вещества Северной Корее".

Как передает Радио Свобода, на самом деле Хейли не произносила такой фразы. Она действительно упомянула убийство северокорейскими спецслужбами Ким Чен Нама – брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. По ее словам, это преступление было совершено с применением нервно-паралитического газа VX. Однако, говоря о России, Хейли сказала лишь о том, что Москва "согласилась" с выводами США о виновности Пхеньяна. Никаких заявлений про передачу Россией биологических веществ Пхеньяну на заседании СБ ООН с американской стороны не звучало. Об этом свидетельствует представленная видеозапись выступления американского посла.

Видео: BLSM OROMO

Недостоверный материал ТАСС перепечатали многие российские издания, а представитель МИД России Мария Захарова сделала в своем фейсбуке заявление. "По всей видимости, приближаемся к разгадке убийства [35-го президента США Джона] Кеннеди", – написала она.

В ходе сегодняшнего заседания Совбеза ООН, созванного по инициативе США, Хейли обвинила Россию в грубом и систематическом нарушении международных санкций против КНДР. По словам американского представителя, Россия способствует получению КНДР продуктов нефтепереработки, поставки которых Пхеньяну, согласно режиму санкций, запрещены. Российский постпред в ООН Василий Небензя отрицал приписываемые Москве нарушения.

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13 февраля 2017 года Ким Чен Нам погиб в результате покушения, совершенного двумя женщинами, одна из которых набросила ему на лицо платок, пропитанный боевым отравляющим веществом VX. Полиция Малайзии заподозрила еще четверых граждан КНДР в причастности к убийству. Все они добрались до Пхеньяна авиарейсами через Джакарту, Дубай, Москву и Владивосток. Власти Южной Кореи просили российскую сторону задержать их, однако российские власти отказались это сделать, сообщали СМИ.

6 марта 2018 года Госдепартамент США ввел санкции против КНДР за применение химического оружия при убийстве Ким Чен Нама.