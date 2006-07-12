Ехануров сообщил об украинском ”феномене”

Политическое противостояние в парламенте должно быть преодолено путем переговоров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, открывая сегодняшнее заседание Кабмина, заявил премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ.

Он отметил, что в настоящее время продолжаются переговоры между политическими силами по урегулированию сложившейся ситуации.

«Идут переговоры по поводу того, чтобы любые выяснения отношений шли мирным путем, что нужно садиться за стол переговоров, и мы являемся единой страной», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Премьер также отметил, что созданная ранее демократическая коалиция, официально распавшаяся вчера, разделяла Украину на Запад и Восток, тогда как новосозданная антикризисная коалиция разделяет Украину на Восток и Запад.

Премьер отметил также, что политический кризис не отразился на развитии экономики, что может стать своеобразным «феноменом».