Ющенко не нравится, что политики принимают решения ”под столом”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что на сегодняшнем этапе коалиции не нужно выписывать широкое коалиционное соглашение

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Иван ВАСЮНИК.

«Практика последних дней показала, что украинские политики не научились их (документы) выполнять, а исповедуют практику принятия политических решений «под столом», - сказал И.ВАСЮНИК.

По словам И.ВАСЮНИКА, на этом этапе, когда ситуация в парламенте “зашла в клинч”, не “нужно выписывать длинных меморандумов». Вместо этого, заявил И.ВАСЮНИК, нужно договариваться о действиях «шаг за шагом», поэтапно выполняя их.

«Сейчас договариваться о масштабных программах – до момента окончательного легитимного формирования какой-либо коалиции – нет оснований», - заявил он.

Как известно, в процессе формирования парламентской коалиции демократических сил в составе БЮТ - “Нашей Украины” - СПУ выработка системного программного документа будущей коалиции была одним из главных требований Президента.