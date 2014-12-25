Резиденции Порошенко переходят на дрова (фото)

Первыми это сделали резиденция «Залесье» и санаторий в Пуще-Водице, теперь они в несколько раз экономят на отоплении, сообщает Радио Свобода.

Государственная резиденция «Залесье» на границе Киевской и Черниговской областей ежегодно тратила больше миллиона гривен на отопление. Обеспечивали его старые газовые котлы, которые давали горячую воду и тепло в имения резиденции и разбросаны по территории подсобные помещения и жилье для персонала. Общая площадь этих строений - три с половиной тысячи квадратных метров.

Государственное управление делами президента (ДУС), которое занимается этой резиденцией, решило перевести ее на дрова. Инвестор, выигравший конкурс, установил твердотопливные котлы бесплатно, но получил право продавать тепловую энергию резиденции.

Читайте такжеКиев сможет экономить около 15 млн кубометров газа за счет сжигания мусора

Со своей стороны, ГУД продает теплопоставщику дрова (отходы от ухода за тысячами гектаров близлежащего леса), и в итоге годовая экономия на отоплении составляет 900 тысяч гривен, объясняет руководитель государственного управления делами Сергей Березенко.

"Мы должны в первую очередь сделать те шаги, которые дадут нам возможность сэкономить на отоплении, уменьшить потребление газа, и выйти на тот уровень энергетической безопасности Украины, которого требуют правительство и президент. Мы установили газовые котлы на дровах, а до этого 1,2 миллиона гривен в год шли только на закупку 150 тысяч кубов газа, не считая работы операторов и других расходов», - рассказал руководитель ГУД.

В резиденции построили навесы, под которыми уже сложены дрова на всю зиму. По словам персонала, раньше в день отопление резиденции уходило в среднем 1000 кубометров газа в сутки, сейчас - 6 кубометров дров, что примерно в шесть раз дешевле с точки зрения стоимости топлива. На трубе котельной - система газоочистки, поэтому дым из нее почти незаметен. Однако для обслуживания системы нужен работник, который периодически загружает дрова в котел вручную.