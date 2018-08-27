В рейтинге кандидатов в президенты лидирует Тимошенко, Порошенко - на пятой строчке

В то же время, почти треть опрошенных не смогли ответить, за кого бы отдали свой голос.

В рейтинге кандидатов в президенты лидируют Юлия Тимошенко, за которую готовы проголосовать 18% тех, кто планирует голосовать и определились с выбором, Анатолий Гриценко — 14%, Юрий Бойко — 11,2%.

Такие данные опроса сообщил на пресс-конференции директор компании “Seetarget” Алексей Боровский, презентуя результаты социологического исследования, проведенного с 26 июля по 17 августа 2018 года.

Он отметил, что за Олега Ляшко готовы проголосовать на президентских выборах 9,8%, Петра Порошенко — 9,1%, Вадима Рабиновича — 6,2%, Валентина Наливайченко — 3,9%, Виталия Скоцика — 3,7%, Андрея Садового — 3,4%, Олега Тягнибока — 1,7%, Арсения Яценюка — 1,3%, Андрея Билецкого — 1,1%.

В то же время, он презентовал рейтинги политиков среди всех опрошенных. Так, у Тимошенко этот рейтинг 11,4%, Гриценко — 8,7%, Бойко — 7,5%, Ляшко — 6,1%, Порошенко — 6, Рабиновича — 4,1%, Наливайченко — 2,3%, Скоцика — 2,1%, Садового — 2%, Тягнибока — 1,3%, Яценюка — 0,9% Белецкого - 0,6%. Боровский отметил, что результат по опросу среди всех можно интерпретировать как минимально возможный результат кандидата.

За других кандидатов готовы голосовать 11,3% опрошенных, не смогли ответить — 30,6% и не голосовали бы — 5,1%.

Директор компании “Seetarget” отметил, что в рейтинг не были включены возможные кандидатуры Святослава Вакарчука, Владимира Зеленского, «потому что мы, как социологи, считаем, что они демонстрируют рейтинг узнаваемости, а не политический рейтинг, поскольку не ведут политическую кампанию».

Боровский отметил, что более 80% опрошенных заявили, что готовы участвовать в выборах. По его словам, актуальными вопросами, которые интересуют избирателей, в частности, на первом месте это решение военного конфликта на Донбассе, борьба с коррупцией интересует каждого второго респондента, а на третьем месте - решение вопроса безработицы. В то же время добавил, что когда ставится вопрос, что есть лично важным для респондентов, то на первом месте-низкий уровень зарплат и пенсий, социальные вопросы, повышение тарифов на коммунальные услуги. Он сообщил, что почти 80% опрошенных высказались против продажи земель сельскохозяйственного назначения. Кроме того респонденты считают, что в Украине есть социальная напряженность между бедными и богатыми (71%) и между руководителями и наемными рабочими (57%).

Эксперт аналитического портала «Слово и дело» Валентин Гладких отметил, что с одной стороны люди говорят о необходимости решения военного конфликта, борьбы с коррупцией, но поскольку для них лично важнее социальные вопросы, то у кандидатов будет больше «разговоров о низком уровне зарплат, а о чем военный конфликт». По его словам, на сегодня большая конкуренция на «оранжевом поле», то есть так называемых демократических сил, в сравнении с «бело-голубыми», то есть сторонниками бывшей Партии регионов.

Исследование проводилось методом личного интервью на всей территории Украины, за исключением оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Опрошено 2 тысячи 627 респондентов из 63 городских и 105 сельских населенных пунктов. Погрешность составляет не более 1,92%.