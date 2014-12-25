Кабмин назначил заместителей Авакову и Климкину

Соответствующие распоряжения от 17 декабря опубликованы на Правительственном портале.

В частности, правительство назначило Игоря Гоцула первым заместителем министра молодежи и спорта Украины; Евгения Баженкова - заместителем министра молодежи и спорта Украины - руководителем аппарата; Сергея Митрофанского - заместителем министра молодежи и спорта Украины.

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Также Кабмин назначил Василия Паскала заместителем министра внутренних дел и Вадима Пристайко - заместителем министра иностранных дел Украины - руководителем аппарата, Игоря Лихового - первым заместителем министра культуры.