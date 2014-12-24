В Минске завершилась встреча контактной группы по Донбассу

Очередной раунд переговоров трехсторонней контактной группы по Донбассу завершился в Минске.

По информации РИА Новости, встреча длилась около пяти часов. Участники встречи покинули здание первой резиденции президента Белоруссии, ныне называемой Dipservice Hall. Читайте такжеКонтактная группа по Украине проведет встречи в Минске 24 и 26 декабря Представители контактной гпуппы не вышли к журналистам, которые ожидали их у резиденции более пяти часов.

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