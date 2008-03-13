У Тимошенко с радостью ждут отставки Шаповала

Блок Юлии Тимошенко приветствует заявление Председателя ЦИК Владимира Шаповала о его готовности подать в отставку. Об этом заявил народный депутат, член фракции БЮТ Андрей Портнов, сообщает сайт блока

По мнению Портнова, Владимир Шаповал причастен к искусственному блокированию работы Центральной избирательной комиссии, в частности регистрации новых депутатов Киеврады.

«Мы надеемся, что Владимир Шаповал не только на словах перед средствами массовой информации подает в отставку, а осуществит это на практике в ближайшее время. От этого украинское общество лишь выиграет», - отметил народный депутат.

Андрей Портнов также сообщил, что БЮТ будет предлагать новый порядок формирования Центральной избирательной комиссии, в котором будет предусмотрен более жесткий контроль за выполнением своих обязанностей членами ЦИК.