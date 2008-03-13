У Тимошенко с радостью ждут отставки Шаповала
16:11, 13 марта 2008Политика
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Позицию БЮТ озвучил Портнов
|Андрей Портнов
По мнению Портнова, Владимир Шаповал причастен к искусственному блокированию работы Центральной избирательной комиссии, в частности регистрации новых депутатов Киеврады.
«Мы надеемся, что Владимир Шаповал не только на словах перед средствами массовой информации подает в отставку, а осуществит это на практике в ближайшее время. От этого украинское общество лишь выиграет», - отметил народный депутат.
Андрей Портнов также сообщил, что БЮТ будет предлагать новый порядок формирования Центральной избирательной комиссии, в котором будет предусмотрен более жесткий контроль за выполнением своих обязанностей членами ЦИК.
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