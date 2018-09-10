В Центре по предоставлению правовой помощи заявили, что госадвокатам в деле Януковича угрожали

Те, кто угрожал, требовали, чтобы адвокаты отказались от предоставления правовой помощи.

В адрес государственных адвокатов по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича поступали угрозы.

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Об этом заявил на брифинге заявил директор Координационного центра по предоставлению правовой помощи Алексей Бонюк, отвечая на вопрос УНИАН относительно конфликтной ситуации между государственными адвокатами и адвокатами по договору в деле о госизмене Януковича.

"Что касается резонансных дел, то действительно, сейчас система бесплатной помощи столкнулась с вызовом: когда мы привлекаем на контрактной основе адвокатов в резонансных делах - в первую очередь, это касается дел, где обвиняемый отсутствует - наши адвокаты по таким делам испытывают очень серьезное давление. Были случаи угроз физической расправой. Те, кто угрожал, требовали, чтобы адвокаты отказались от предоставления правовой помощи. Но мы не сидим сложа руки, мы общаются с Ассоциацией адвокатов (Национальная ассоциация адвокатов Украины - УНИАН) по каждому такому случаю. Мы также общаются с судами и прокуратурой, чтобы обеспечить нашим адвокатам надлежащие условия работы", - сказал директор Координационного центра по предоставлению правовой помощи.

Он добавил, что в украинских судах находится более тысячи дел, в которых обвиняемый фактически отсутствует.

На уточнение УНИАН, о каких именно делах идет речь, в частности, относительно дела Януковича, Бонюк отметил: "Это все дела, которые на устах. Это также и дело, которое в свое время вел адвокат Грабовский (защищал российских диверсантов Алексадрова и Ерофеева и был убит. Сейчас в отношении его убийц продолжается закрытое судебное заседание - УНИАН). К сожалению, он поплатился своей жизнью за свою позицию в суде".

Однако фамилий или конкретных дел Бонюк не назвал, чтобы не навредить адвокатам, которые сейчас ведут защиту клиентов по этим делам.