Симоненко полетел в Москву

В 13:30 лидер фракции коммунистов Петр Симоненко вылетел из VIP-зала Борисполя в Москву.

Источники говорят, что по определенной информации, Симоненко едет встречаться с президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-служба КПУ сообщила, что в среду лидер коммунистов "отбыл с однодневной рабочей поездкой в Российскую Федерацию".

"Предполагается, что в Москве Петр Симоненко проведет встречи с руководством России относительно возможного визита украинской парламентской делегации и переговоров с российскими коллегами", - отмечается в сообщении.

Переговоры планируются с "целью урегулирования проблем, углубления взаимодействия стран в сфере энергетической безопасности и минимизации для украинских потребителей рисков, связанных с повышением мировых цен на энергоносители, в частности, на газ".

Украинская правда