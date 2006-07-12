Мирослава Гонгадзе начала давать показания в суде

Сегодня в Апелляционном суде Киева продолжается судебное разбирательство дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, где начала давать показания пострадавшая - вдова Мирослава ГОНГАДЗЕ.

По состоянием на 12.40 в заседании суда был объявлен второй перерыв до 14 часов, сообщает "Украинская правда".

До объявления первого перерыва в 11.25 М.ГОНГАДЗЕ успела рассказать об отношениях с Георгием со дня их знакомства включительно до дня его похищения – 16 сентября 2000 года.

Во второй части заседания суда М.ГОНГАДЗЕ рассказала об известных ей обстоятельствах похищения ее мужа и о процедуре опознания тела, которое было найдено в Таращанском лесу.

Также она рассказала о проведении идентификации этого тела, а также о ДНК-экспертизе, которая была проведена в США под надзором ФБР.

При этом М.ГОНГАДЗЕ в очередной раз выразила уверенность в том, что расследование дела затягивалось милицией и прокуратурой под прикрытием тогдашнего высшего руководства государства.

В зале заседания присутствовали почти все участники процесса, кроме пострадавшей – матери журналиста Леси ГОНГАДЗЕ, которая отсутствует из-за болезни.

В то же время суд принял решение о продолжении заседания с согласия всех участников процесса, поскольку мать погибшего журналиста передала полномочия в ведении процесса своим представителям.

На первой части заседания присутствлвала представитель Парламентской ассамблеи Совета Европы Сабина ЛОЙТХОЙЗЕР-ШНАРРЕНБЕРГЕР.

Она сообщила журналистам перед началом заседания, что "видит определенное продвижение по делу относительно исполнителей убийства".

"Но мое впечатление, что нет прогресса с точки зрения заказчиков и организаторов убийства", - добавила С.ЛОЙТХОЙЗЕР-ШНАРРЕНБЕРГЕР.