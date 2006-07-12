Ющенко проводит политические консультации

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня с самого утра проводит постоянные политические консультации с представителями парламентских фракций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

По информации пресс-службы, круг участников консультаций постоянно меняется.

Как сообщили некоторые СМИ со ссылкой на источники, в здании Секретариата Президента начался раунд переговоров о создании широкой коалиции между "Нашей Украиной" и Партией регионов.

Со стороны "Нашей Украины" во встрече принимают участие Роман ЗВАРИЧ, Николай МАРТЫНЕНКО, Борис ТАРАСЮК и Анатолий КИНАХ. Также ожидается приезд Юрия ЕХАНУРОВА.

Встреча проходит в секретном режиме, поскольку официально не анонсировалась ни "Нашей Украиной", ни Партией регионов.

По данным персонального информационного сервера Виктора ЯНУКОВИЧА, в переговорную группу от Партии регионов вошли – Раиса БОГАТЫРЕВА, Николай АЗАРОВ, Владимир РЫБАК, Андрей КЛЮЕВ и Елена ЛУКАШ.