НФ: следует дать жесткий ответ на провокации России в Азовском море (видео)

Фракция "Народный фронт" требует жестко противодействовать очередным провокациям России против Украины в Азовском море.

Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак с парламентской трибуны.

"Мы должны дать ответ на очередные провокации России против Украины в Азовском море. Ответом на морскую блокаду Украины должно быть наращивание нашего военного присутствия", - подчеркнул Максим Бурбак.

"Усиление экономических санкции со стороны мирового сообщества – цена, которую должна заплатить Россия. И обсуждение этой проблемы необходимо выносить на самый высокий международный уровень", - подчеркнул руководитель фракции.