НФ: следует дать жесткий ответ на провокации России в Азовском море (видео)
12:40, 04 сентября 2018Политика
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Фракция "Народный фронт" требует жестко противодействовать очередным провокациям России против Украины в Азовском море.
Бурбак: Следует дать жесткий ответ на провокации России в Азовском море / Фото УНИАН
Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак с парламентской трибуны.
"Мы должны дать ответ на очередные провокации России против Украины в Азовском море. Ответом на морскую блокаду Украины должно быть наращивание нашего военного присутствия", - подчеркнул Максим Бурбак.
"Усиление экономических санкции со стороны мирового сообщества – цена, которую должна заплатить Россия. И обсуждение этой проблемы необходимо выносить на самый высокий международный уровень", - подчеркнул руководитель фракции.
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