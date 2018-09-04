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НФ: следует дать жесткий ответ на провокации России в Азовском море (видео)

12:40, 04 сентября 2018
Политика
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Бурбак: Следует дать жесткий ответ на провокации России в Азовском море / Фото УНИАН

"Мы должны дать ответ на очередные провокации России против Украины в Азовском море. Ответом на морскую блокаду Украины должно быть наращивание нашего военного присутствия", - подчеркнул Максим Бурбак.

"Усиление экономических санкции со стороны мирового сообщества – цена, которую должна заплатить Россия. И обсуждение этой проблемы необходимо выносить на самый высокий международный уровень", - подчеркнул руководитель фракции.

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