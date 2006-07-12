С Нашей Украиной договариваются пятеро регионалов

Фракция Партии регионов определила своих уполномоченных представителей для участия в переговорах между участниками антикризисной коалиции и "Нашей Украиной" относительно расширения существующей парламентской коалиции.

Как сообщает персональный информационный сервер В.ЯНУКОВИЧА, в переговорную группу вошли – Раиса БОГАТЫРЕВА, Николай АЗАРОВ, Владимир РЫБАК, Андрей КЛЮЕВ и Елена ЛУКАШ.

Результаты переговоров, которые начнутся сегодня, будут обсуждены на заседании Политсовета Партии регионов.

По данным некоторых СМИ, переговоры о создании широкой коалиции между Партией регионов и "Нашей Украиной" уже начались в помещении Секретариата Президента.

Сообщалось, что Партию регионов на этих переговорах представляют А.КЛЮЕВ, Н.АЗАРОВ, Р.БОГАТЫРЕВА, Е.ЛУКАШ и Эдуард ПРУТНИК.

Со стороны "Нашей Украины" во встрече принимают участие Роман ЗВАРИЧ, Николай МАРТЫНЕНКО, Борис ТАРАСЮК и Анатолий КИНАХ. Также ожидается приезд Юрия ЕХАНУРОВА.

Встреча проходит в секретном режиме, поскольку официально не анонсировалась ни "Нашей Украиной", ни Партией регионов.