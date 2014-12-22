Порошенко встретился с Назарбаевым и поблагодарил его за поддержку целостности Украины
В Киеве президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
Об этом сообщает Администрация президента Украины в Twitter.
«Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым» , - говорится в сообщении.
Также Порошенко поблагодарил президента Казахстана Нурсултана Наразбаєва за поддержку независимости и территориальной целостности Украины.
В частности, президент Украины поблагодарил своего коллегу за его четкую позицию относительно независимости и территориальной целостности Украины.
"Я очень благодарен за твердую и последовательную позицию в поддержку независимости и территориальной целостности Украины", - подчеркнул Порошенко.
Читайте такжеЛукашенко на встрече с Порошенко: «Надо будет от Беларуси что - то-скажи, мы тебе за сутки все сделаем»В свою очередь, Назарбаев поздравил Украину с успешно проведенными демократическими выборами и выразил готовность всячески способствовать восстановлению экономического сотрудничества между обеими странами и ускорению мирного процесса на Донбассе.
«Проведение успешных выборов и формирования нового правительства - это Ваш успех, господин президент, и я Вас поздравляю с этой победой», - подчеркнул он. Также Назарбаев подчеркнул важность соблюдения Минского формата и выразил готовность присоединиться к процессу мирного урегулирования.
Кроме того, сказано, что сегодня также состоится встреча президентов в расширенном составе.
Казахстан не стал голосовать против резолюции Генассамблеи ООН о поддержке территориальной целостности Украины 27 марта, осуждающей аннексию Крыма. Тогда "за" резолюцию проголосовали 100 членов Генассамблеи, воздержались 58, а 11 проголосовали "против" - Российская Федерация, Беларусь, Зимбабве, Венесуэла, Сирия, Боливия, Армения, Северная Корея, Куба, Никарагуа, Судан.