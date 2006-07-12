”Наша Украина” и Регионы ведут переговоры в секретном режиме

В среду в помещении секретариата Президента на улице Банковой начался раунд переговоров о создании широкой коалиции между Партией регионов и "Нашей Украиной".

Как сообщают источники "Украинской правды" в Партии регионов, их силу на этих переговорах представляют Андрей Клюев, Николай Азаров, Раиса Богатырева, Елена Лукаш и Эдуард Прутник.

В то же время депутат Партии регионов Анна Герман сообщила, что в переговорную группу вошли Раиса Богатырева, Николай Азаров, Андрей Клюев, Елена Лукаш и Владимир Рыбак.

По словам Герман, результаты будут обсуждены на заседании политсовета в среду.

Со стороны "Нашей Украины", сообщают источники, во встрече принимают участие Роман Зварыч, Николай Мартыненко, Борис Тарасюк и Анатолий Кинах. Также ожидается приезд Юрия Еханурова.

Встреча проходит в секретном режиме, поскольку официально не анонсировалась ни "Нашей Украиной", ни Партией регионов.

Украинская правда