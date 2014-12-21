Назарбаев заявил о готовности стать посредником в переговорах Украины и РФ

Об этом он сказал в интервью телеканалам, передают РИА Новости.

"Задача, чем я занимаюсь и хочу убедить всех сказать, разговаривая с лидерами европейскими, российскими и украинскими, если я чем-то смогу помочь. Я считаю, что Казахстан одинаково относится и к России, и к Украине, у нас нет никаких конфликтов интересов, я тут, как называется, "честный менеджер", который никакую сторону не поддерживает, нейтральный, который может какую-то лепту внести. Это добрая воля", — сказал президент Казахстана.

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Назарбаев считает, что в настоящее время главной задачей политиков является прекращение войны и укрепление независимости Украины.

"Сейчас задача, считаю, всех заключается в том, чтобы остановить эту войну, укрепить независимость самой Украины, признать целостность территории Украины, о чем российские руководители говорят, сесть за стол переговоров", — сказал Назарбаев.

Как сообщалось, 22 декабря Назарбаев посетит Украину с рабочим визитом, где проведет переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.