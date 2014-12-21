Боевики активизировали обстрелы украинских военных возле Бахмутовской трассы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

"Отмечается активизация российских террористических бандформирований вблизи Бахмутовской трассы, где боевики вели огонь из реактивных установок «Град» по опорному пункту в районе с.Сокольники. Из артиллерии, гранатометов и минометов они обстреливали позиции сил АТО возле поселков Крымское и Горное. Также под обстрелы террористов попали позиции украинских военных в районе н.п. Чернухино Попаснянского района", - сказал Лысенко.

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По его словам, кроме того, боевики из танков и минометов открывали огонь по позициям украинских военных в селе Пески и неоднократно обстреливали блокпосты и опорные пункты сил АТО вблизи н.п. Шумы, Опытное, Гранитное, Майорськ, Никишино Донецкой области, применяя гранатометы, минометы и стрелковое оружие.