В Госдепе отреагировали на информацию о возможных закупках систем ПВО Украиной

О заинтересованности Украины в таких системах сообщил посол в США Валерий Чалый.

Государственный департамент США не будет комментировать соглашение относительно возможной покупки Украиной американским системам противовоздушной обороны, о чем ранее заявил посол Украины в США Валерий Чалый.

Об этом сообщает Украинская служба "Голоса Америки".

"В соответствии с официальной политики Государственного департамента, мы не комментируем потенциальные сделки по продаже или передаче оружия и соглашения, которые находятся на стадии согласования - до того, как о них будет официально проинформирован Конгресс США", - ответили в ведомстве.

В Госдепе также заявили, что США ранее предоставили Украине оборонительные вооружения и амуницию, чтобы она могла защитить свой суверенитет и территориальную целостность.

"Как мы всегда заявляли, что Украина является суверенной страной и имеет право защищать себя. Данная помощь включает в себя вооружение и амуницию и является оборонительной по своей сути. США поддерживают Минские соглашения, как путь вперед в восточной Украине. Решение этого конфликта должно быть дипломатическим", - заявили в Государственном департаменте США.

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Напомним, посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Украина официально обратилась к Соединенным Штатам Америки с предложением о покупке систем противовоздушной обороны. По его словам, для армии необходимы минимум три комплекса ПВО. Стоимость каждого составляет около 750 млн долларов, поэтому общая сумма возможной сделки превысит 2 млрд долларов. "Наши потребности следующего периода, на мой взгляд, это морское пространство, военно-воздушное пространство. Это то, без чего мы просто не сможем обеспечить оборону страны", - пояснил посол.

Позже Чалый в эфире Радио Свобода заявил, что СМИ неправильно интерпретировали его слова о запрос Украины на закупку военной техники или вооружения в США. "К сожалению, многие СМИ неправильно интерпретировали то, что я говорил, связав куски из разных частей интервью. Действительно, то, что мы постоянно ведем эту работу, - это правда. Но говорить, что есть конкретный запрос и на сколько (систем ПВО) - во-первых, это закрытая информация, но работа ведется, и она будет продолжаться", - сказал посол.