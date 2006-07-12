СПУ не боится перевыборов

Народный депутат Украины Евгений ФИЛИНДАШ (фракция СПУ) заявляет, что социалисты не боятся возможных досрочных парламентских выборов и убеждены, что пройдут в Верховную Раду снова.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СПУ.

Однако, по словам Е.ФИЛИНДАША, Украина не готова к очередной изнурительной избирательной гонке.

“Население устало от политических игр и длительных избирательных и коалиционных войн, поэтому досрочные выборы могут стать серьезным испытанием для граждан и госбюджета, ведь, по данным ЦИК, досрочные парламентские выборы обойдутся стране, по меньшей мере, 500 млн. гривень”, - отметил Е.ФИЛИНДАШ.

Депутат опроверг слухи о массовом выходе партийцев из рядов СПУ после “спикериады”, указав, что это лишь единичные случаи. Е.ФИЛИНДАШ подчеркнул, что представители Соцпартии найдут такой выход из сложной ситуации, который позволит сохранить и укрепить партию.

«СПУ - партия с долгой историей и четкой программой деятельности. У нас есть свое лицо и, несмотря на неоднозначную оценку как обществом, так и внутри партии последних событий в Верховной Раде, Соцпартия сохранит курс на поддержку интересов своих избирателей и выполнит программные обещания», - заверил Е.ФИЛИНДАШ.