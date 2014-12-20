Боевики "ЛНР" заявили о прибытии в Луганск трех российских фур со "сладостями и игрушками"

Как заявили боевики, в город доставлен груз, состоящий из сладостей и детских игрушек, которые будут розданы местным детям.

Читайте такжеБоевики пропустили в Донецк гуманитарную помощь от Украины - СНБОДоставка груза из России проводилась на шести фурах, по три машины для "ЛНР" и "ДНР".

В первую очередь подарки будут розданы сиротам и детям, которые проживают в наиболее тяжелых и неблагоприятных условиях, отметили в "ЛНР". По их словам, раздача подарков будет происходить во время детских утренников 21 декабря.