Порошенко попросил Гройсмана вне очереди рассмотреть отмену внеблокового статуса
Президент Украины Петр Порошенко считает, что Верховная Рада должна безотлагательно рассмотреть внесенный им законопроект об отмене внеблокового статуса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил, открывая заседание Совета национальной безопасности и обороны.
"Я внес в Верховную Раду проект закона, который отменяет внеблоковый статус Украины", - напомнил Порошенко.
Он обратился к председателю парламента Владимиру Гройсману с просьбой рассмотреть этот законопроект вне очереди. "Я не сомневаюсь в положительном решении по этому вопросу", - сказал глава государства.
Как сообщал УНИАН, 18 декабря Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отказа Украины от осуществления политики внеблоковости".
Читайте такжеПорошенко обещает не экономить на обороне: мы не имеем праваГлава государства определил этот законопроект как неотложный для внеочередного рассмотрения Верховной Радой.
Целью проекта закона является создание дополнительного механизма обеспечения суверенитета, защиты территориальной целостности и независимости Украины.
"Внеблоковый статус Украины, который был закреплен в Законе Украины "Об основах внутренней и внешней политики", оказался неэффективным в контексте обеспечения безопасности государства от внешней агрессии и давления. Длительное пребывание Украины в "серой" буферной зоне между мощными системами коллективной обороны является дополнительным вызовом для Украины", - отмечается в пояснительной записке к проекту закона.
Представление осуществлен согласно статье 93 Конституции Украины.
Справка УНИАН. Верховная Рада приняла Закон «О принципах внутренней и внешней политики» от 1 июля 2010 года, которым был закреплен принцип внеблоковости, что означает неучастие Украины в любых военно-политических союзах, в частности, отказ от интеграции в НАТО.