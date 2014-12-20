Порошенко попросил Гройсмана вне очереди рассмотреть отмену внеблокового статуса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил, открывая заседание Совета национальной безопасности и обороны.

"Я внес в Верховную Раду проект закона, который отменяет внеблоковый статус Украины", - напомнил Порошенко.

Он обратился к председателю парламента Владимиру Гройсману с просьбой рассмотреть этот законопроект вне очереди. "Я не сомневаюсь в положительном решении по этому вопросу", - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отказа Украины от осуществления политики внеблоковости".

Читайте такжеПорошенко обещает не экономить на обороне: мы не имеем праваГлава государства определил этот законопроект как неотложный для внеочередного рассмотрения Верховной Радой.

Целью проекта закона является создание дополнительного механизма обеспечения суверенитета, защиты территориальной целостности и независимости Украины.

"Внеблоковый статус Украины, который был закреплен в Законе Украины "Об основах внутренней и внешней политики", оказался неэффективным в контексте обеспечения безопасности государства от внешней агрессии и давления. Длительное пребывание Украины в "серой" буферной зоне между мощными системами коллективной обороны является дополнительным вызовом для Украины", - отмечается в пояснительной записке к проекту закона.

Представление осуществлен согласно статье 93 Конституции Украины.

Справка УНИАН. Верховная Рада приняла Закон «О принципах внутренней и внешней политики» от 1 июля 2010 года, которым был закреплен принцип внеблоковости, что означает неучастие Украины в любых военно-политических союзах, в частности, отказ от интеграции в НАТО.