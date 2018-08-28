Депутат-"фронтовик" женился на парикмахерше (фото)
13:48, 28 августа 2018Политика
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Молодожены похвастались массивными кольцами в соцсети.
Молодожены показали обручальные кольца / фото facebook.com/sergey.vysotsky
Депутат от "Народного фронта" Сергей Высоцкий женился на парикмахерше-стилистке Юлие Товт.
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Об этом 28-го августа народный избранник сообщил в своем Facebook. Высоцкий - бывший журналист.
Его избранница Юлия тоже имеет журналистское образование, но работает парикмахером-стилистом, сообщает ТаблоID.
Как сообщал УНИАН, в конце июля депутат от "Народного фронта", глава комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар вышла замуж.
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