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Депутат-"фронтовик" женился на парикмахерше (фото)

13:48, 28 августа 2018
Политика
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Молодожены показали обручальные кольца / фото facebook.com/sergey.vysotsky

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Об этом 28-го августа народный избранник сообщил в своем Facebook. Высоцкий - бывший журналист.

Его избранница Юлия тоже имеет журналистское образование, но работает парикмахером-стилистом, сообщает ТаблоID.

Как сообщал УНИАН, в конце июля депутат от "Народного фронта", глава комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар вышла замуж.

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Теги: #Народный фронт#депутат