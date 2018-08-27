Посол рассказал, на что именно пойдут выделенные Штатами $250 миллионов для ВСУ в 2019 году

Ожидается, что средства среди прочего пойдут на дальнейшее предоставление Украине контрбатарейних радаров, защищенных средств коммуникации, беспилотных летательных аппаратов, системы контроля морского пространства.

Посол Украины в США Валерий Чалый рассказал о направлениях выделения 250 миллионов долларов, предусмотренных в оборонном бюджете США на 2019-й год для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат сказал в Киеве во время заседания пресс-клуба МИД.

Дипломат заявил, что военная помощь США фактически ежегодно наращивается.

"Недавно мы получили подписанный президентом Соединенных Штатов Трампом новый оборонный бюджет и там есть 250 миллионов, и в том числе 50 миллионов на летальное вооружение", - сказал Чалый.

Также он сказал, что существуют другие направления помощи США для Украины.

"В целом помощь Соединенных Штатов в этом году достигает 650 миллионов долларов для Украины. Это один из наибольших объемов", - сказал Чалый.

При этом он уточнил, на что именно выделяются 250 миллионов долларов в законе об оборонном бюджете США на 2019 год.

В частности, речь идет о подготовке и предоставлении оснащения украинским военным, о дальнейшем предоставлении контрбатарейных радаров, защищенных средств коммуникации, беспилотных летательных аппаратов, системы контроля морского пространства, а также речь идет о реагировании на кибератаки и контринформационных мерах, направленных на противодействие гибрридной войне.

В то же время, он четко не рассказал о 50 миллионах на летальное вооружения.

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"В принципе, это может быть и продолжение (предоставления) противотанкового оружия, а может быть и другое ... Сейчас решение по следующему году, этой суммы нет. Сейчас мы отрабатываем имплементацию этого решения", - сказал Чалый.

Кроме того, он заявил, что половина этих средств выделяются под определенные условия, которые Украина должна выполнять. Речь идет о реформах, о прозрачности закупки вооружений, о новых подходах к военно-промышленному комплексу.

Как сообщал УНИАН, в закон о «Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны» включены основные положения проекта «Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности», который, в частности, предусматривает помощь Украине в усилении возможностей защиты от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий, содействии участия в программах обмена информацией.

Также в законе подтверждается приверженность Соединенных Штатов Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержки сотрудничества нашего государства с НАТО.

Государственном департаменту поручается представить в Конгресс доклад о состоянии сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности с целью поиска новых направлений такого взаимодействия и поддержки.

14 августа президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете США на 2019 год, которым предусмотрено выделение 250 млн долл. на помощь Украине в сфере безопасности.