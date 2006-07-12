БЮТ начал бессрочную акцию протеста

Блок Юлии Тимошенко начал бессрочную акцию протеста с требованием роспуска Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил один из лидеров БЮТ Николай ТОМЕНКО, выступая сегодня на митинге под стенами парламента.

Н.ТОМЕНКО заявил, что последние события в украинском парламенте - это поражение демократических сил, однако, по словам депутата, без поражений не бывает побед.

По его словам, сегодня акции протеста БЮТ начались по всей Украине.

В свою очередь, Александр .ТУРЧИНОВ, выступая на митинге, заявил, что акция носит бессрочный характер, будет проходить по всей Украине до принятия решения о роспуске парламента.

В интервью журналистам Н.ТОМЕНКО рассказал, что на акции в столице среди нескольких тысяч людей были представители не только БЮТ, но и другие политические партии и гражданские организации, в частности Украинская народная партия. Акция прошла под лозунгами: "Нет коммуно-олигархической коалиции", "БЮТ - за роспуск парламента". Участники акции разбили несколько десятков палаток возле ВР и вдоль улицы Грушевского.

По мнению Н.ТОМЕНКО, сегодня необходимо рассказать народу о том, что реально произошло в украинской политике. Он также подчеркнул, что когда сегодня говорят о предательстве лидера СПУ Александра МОРОЗА, то необходимо учитывать тот факт, что история предательств началась намного раньше, в частности, с подписания Виктором ЮЩЕНКО меморандума с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, и продолжилась началом переговорного процесса между Партией регионов и "Нашей Украиной".

"А.МОРОЗ завершил эту цепочку предательств, продемонстрировав, что свой политический путь он прошел от каневской четверки до донецкой шестерки", - заявил Н.ТОМЕНКО.

Н.ТОМЕНКО считает, что последнее решение парламента по назначению Александра МОРОЗА и Адама МАРТЫНЮКА и выдвижение на пост премьера Виктора ЯНУКОВИЧА закончили историю Майдана. По его словам, политики не справились со званием героев Майдана и поэтому героику Майдана стоит оставить украинскому народу.

Н.ТОМЕНКО убежден, что сегодня, «после того, как деньги опять взяли победу над идеями», в Украине начинается новая политическая история. По его словам, сегодня БЮТ готовится к серьезной работе и намерен продемонстрировать, что идеи и ценности могут иметь больший вес, нежели деньги.