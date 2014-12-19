С момента объявления перемирия боевики более 4 тысяч раз обстреляли силы АТО – Генштаб

За время перемирия боевики свыше 4,3 тыс. раз обстреляли позиции сил АТО, за время режима тишины осуществили 128 обстрелов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. пресс-секретаря Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев. «С начала объявления режима прекращения огня, говорится о 5 сентября, боевиками было совершено 4 тыс. 311 обстрелов позиций украинских военнослужащих», - отметил он. Читайте такжеБоевики перегруппировывают свои войска на Старогнатовском плацдарме – Тымчук «С момента объявления режима тишины боевиками было совершено 128 обстрелов позиций сил АТО», - добавил Селезнев.

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