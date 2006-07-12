Мороз выдал желаемое за действительное?

Партия регионов не планировала сегодня проведение Политического совета партии.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь лидера Партии регионов Родион МИРОШНИК.

«Откуда появилась эта информация о заседании Политсовета? У нас ничего не планировалось на сегодня», - сказал Р.МИРОШНИК.

По его словам, сейчас проходит заседание Совета фракции Партии регионов в Верховной Раде. «Совет фракции собирается на заседание практически каждый день, и в этом нет ничего чрезвычайного», - подчеркнул пресс-секретарь Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщал УНИАН, сегодня лидер СПУ, председатель ВР А.МОРОЗ заявил о том, что начинает работу рабочая группа из представителей Антикризисной коалиции и «Нашей Украины» по возможному созданию «широкой» коалиции. При этом А.МОРОЗ отметил, что сейчас должны состояться заседания политсоветов «Нашей Украины» и Партии регионов, по итогам которых состоится встреча в 15.00 у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.