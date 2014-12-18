МИД Украины приветствует нормализацию отношений между США и Кубой

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в Твиттер.

«От всей души приветствую решение США нормализовать отношения с Кубой. Это войдет в историю. Не только двустороннего, но и международного успеха», - написал министр.

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Как сообщал УНИАН, 17 декабря президент США Барак Обама попросил Конгресс отменить эмбарго против Кубы. Ранее Обама официально объявил о возобновлении дипломатических и экономических отношений с Кубой.