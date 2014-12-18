Порошенко не исключает, что жители Львова смогут ездить в Польшу без виз

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на встрече с представителями украинской общины в Люблине.

"Расширяем зону свободной малого движения. Я надеюсь и я не исключаю, что в нее попадут Львов и Люблин", - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, режим зоны малого пограничного движения между Польшей и Украиной действует с лета 2009 года и позволяет жителям 30-километровой пограничной зоны посещать Польшу без виз.

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17 декабря в Варшаве представители Украины и Польши подписали договор о расширении этой зоны на еще 4 населенных пункта и внедрили очередные смягчения для украинцев, которые имеют право ездить в Польшу в рамках МПД.

Ранее сообщалось, что Украина хочет расширить зону МПД до 50 км.