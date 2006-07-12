Луценко предлагают забыть об украденных 2 миллиардах

Гендиректор «Укрзализници» Василий Гладких просит министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО "прекратить терроризировать" начальников железных дорог и предупреждает, что железнодорожники могут массово встать на их защиту.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ГЛАДКИХ заявил 11 июля в Кременчуге Полтавской области, посещая ОАО «Крюковский вагоностроительный завод».

«Я доверяю этим людям и буду их защищать. Не к лицу министру МВД такие заявления. Это вопросы Генпрокуратуры, а не СНБО и МВД. Эти люди не нанесли ущерба государству. Посмотрите показатели их работы. У нас есть соответствующие заключения. Они действовали в рамках закона», - заявил В.ГЛАДКИХ, отвечая на вопрос журналистов по поводу инициативы Ю.ЛУЦЕНКО рассмотреть на заседании секретариата РНБО вопрос о ходе следствия уголовных дел на пять начальников железных дорог Украины, которых обвиняют в краже 2 млрд. грн.

Кроме того, В.ГЛАДКИХ требует от Ю.ЛУЦЕНКО прекратить терроризировать начальников дорог. «Прекратите их терроризировать. Они управляют 40-тысячным коллективом. Железнодорожники встанут на их защиту, и тогда этот маховик не остановить», - заявил В.ГЛАДКИХ.

Напомним, на прошлой неделе Ю.ЛУЦЕНКО заявил в Полтаве, что инициирует рассмотрение на заседании секретариата РНБО вопрос о ходе следствия уголовных дел на пятерых начальников железных дорог Украины, которых обвиняют в краже 2 млрд. грн.

«В прошлом году силами УБЭП, УБОЗ, потом и Генеральной прокуратуры, были возбуждены криминальные дела, общим объемом ущерба в 2 млрд. грн, по системе «Укрзализници». Эти люди были допрошены, даже были задержаны, потом была депутатская неприкосновенной, и их повыпускали. Теперь их никто даже не вызывает», - заявил глава МВД.

Справка УНИАН. Генеральная прокуратура Украины расследует уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Министерства транспорта и связи Украины (ч.2 ст. 364 УК Украины). В рамках расследования этого дела ГПУ установила случаи финансирования политических партий предприятиями, подчиненными этому министерству.

Год назад Святослав ПИСКУН, на то время генеральный прокурор, назвал расследование по Минтрансу "настоящей бомбой". "Таких дел, как мы имеем по Минтрансу, у нас еще не было, не считая дело ЛАЗАРЕНКО", - заявил С.ПИСКУН. - Там и международные связи, и отмывание средств... Нам работы хватит на несколько лет".