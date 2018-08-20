НАБУ ведет дело против начальника сумской СБУ за преступление времен Майдана (документ)

Главе Сумской СБУ Косинскому грозит до 10 лет по делу времен Майдана от НАБУ.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство №52018000000000756 в отношении главы Управления Службы безопасности Украины в Сумской области Владислава Косинского.

Копия соответствующей выписки из Единого реестра досудебных расследований есть в распоряжении редакции РБК-Украина.

В документе сказано, что согласно решению Соломенского райсуда г. Киева от 24.07.2018 г. по делу №760/17605/18 детективы НАБУ обязаны внести в Единый реестр ведомости о событиях февраля 2014 года.

Согласно выписке, «13.02.2014 года следственно-оперативной группой СБУ под руководством полковника Косинского В.В. искусственно создавались доказательства обвинения с целью привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности». Данные 30.07.2018 года в реестр внес детектив А. М. Петриков.

Правовая квалификация преступления – ст. 372 ч. 2 УК Украины - привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также сопряженное с искусственным созданием доказательств обвинения или другой фальсификацией. Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Читайте такжеНАБУ подготовило проекты подозрений в делах, где фигурируют народные депутаты

В распоряжении редакции также находится копия соответствующего постановления суда по делу №760/17605/18, согласно которому, кроме этой статьи, в заявлении также были указаны преступления по ст. 366 ч. 1 (служебный подлог, ограничение свободы на срок до 3 лет), а также по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением – до 6 лет тюрьмы).

По данным СМИ, Владислав Косинский в феврале 2014 года принимал участие в обысках в квартире тогда предпринимателя, а ныне народного депутата от фракции Радикальной партии Олега Ляшко – Сергея Рыбалки. В частности, Косинсикий якобы пытался подбросить Рыбалке наркотики, что, по словам его адвокатов, зафиксировано в протоколах обысков.

Напомним, что НАБУ уже расследует уголовные производства против Косинского по факту использования им в личных целях частного вертолета совладельца корпорации «АТБ» Геннадия Буткевича. Также расследуется и уголовное производство против самого Буткевича как инициатора взятки Косинскому, которой являются полеты на вертолете.

СМИ писали ранее, что в Реестре гражданских воздушных судов Украины за гражданином Буткевичем Г. В. из Днепра зарегистрирован вертолет Bell-407 под бортовым номером UR-PTW 1997 года выпуска. Этим бортом, по данным СМИ, несколько лет назад пользовались народные депутаты Александр Герега и Андрей Шинькович. Споттеры фиксировали его на различных аэродромах в Украине.

Кроме того, в Реестре также есть борт UR-ATB – вертолет Bell-429 2012 года выпуска (владелец Master Management Ltd (Британские Виргинские острова), пользователь ООО "Глобал Эйр Компани" (Львов). Этот борт использовался для записи одной из телепрограмм с участием дочери Буткевича. Кроме того, он также фигурировал в уголовном производстве № 12015100130000015 об уклонении от уплаты таможенных сборов при ввозе транспортного средства на территорию Украины (общая сумма убытков по производству составила более 20 млн грн).