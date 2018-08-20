НАБУ ведет дело против начальника сумской СБУ за преступление времен Майдана (документ)

11:27, 20 августа 2018
Политика
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Суд Киева обязал НАБУ расследовать дело главы Сумской СБУ / фото УНИАН

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство №52018000000000756 в отношении главы Управления Службы безопасности Украины в Сумской области Владислава Косинского.

Копия соответствующей выписки из Единого реестра досудебных расследований есть в распоряжении редакции РБК-Украина.

В документе сказано, что согласно решению Соломенского райсуда г. Киева от 24.07.2018 г. по делу №760/17605/18 детективы НАБУ обязаны внести в Единый реестр ведомости о событиях февраля 2014 года.

Согласно выписке, «13.02.2014 года следственно-оперативной группой СБУ под руководством полковника Косинского В.В. искусственно создавались доказательства обвинения с целью привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности». Данные 30.07.2018 года в реестр внес детектив А. М. Петриков.

Правовая квалификация преступления – ст. 372 ч. 2 УК Украины - привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также сопряженное с искусственным созданием доказательств обвинения или другой фальсификацией. Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

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В распоряжении редакции также находится копия соответствующего постановления суда по делу №760/17605/18, согласно которому, кроме этой статьи, в заявлении также были указаны преступления по ст. 366 ч. 1 (служебный подлог, ограничение свободы на срок до 3 лет), а также по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением – до 6 лет тюрьмы).

РБК-Украина

По данным СМИ, Владислав Косинский в феврале 2014 года принимал участие в обысках в квартире тогда предпринимателя, а ныне народного депутата от фракции Радикальной партии Олега Ляшко – Сергея Рыбалки. В частности, Косинсикий якобы пытался подбросить Рыбалке наркотики, что, по словам его адвокатов, зафиксировано в протоколах обысков.

Напомним, что НАБУ уже расследует уголовные производства против Косинского по факту использования им в личных целях частного вертолета совладельца корпорации «АТБ» Геннадия Буткевича. Также расследуется и уголовное производство против самого Буткевича как инициатора взятки Косинскому, которой являются полеты на вертолете.

СМИ писали ранее, что в Реестре гражданских воздушных судов Украины за гражданином Буткевичем Г. В. из Днепра зарегистрирован вертолет Bell-407 под бортовым номером UR-PTW 1997 года выпуска. Этим бортом, по данным СМИ, несколько лет назад пользовались народные депутаты Александр Герега и Андрей Шинькович. Споттеры фиксировали его на различных аэродромах в Украине.

Кроме того, в Реестре также есть борт UR-ATB – вертолет Bell-429 2012 года выпуска (владелец Master Management Ltd (Британские Виргинские острова), пользователь ООО "Глобал Эйр Компани" (Львов). Этот борт использовался для записи одной из телепрограмм с участием дочери Буткевича. Кроме того, он также фигурировал в уголовном производстве № 12015100130000015 об уклонении от уплаты таможенных сборов при ввозе транспортного средства на территорию Украины (общая сумма убытков по производству составила более 20 млн грн).

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Теги: #НАБУ#расследование