Порошенко рассказал о шагах по борьбе с коррупцией в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, отвечая на вопросы депутатов.

«Мне нужен немедленный результат. В Украине никто не останется вне закона, и я очень оптимистичен. Коррупция существует в стране только тогда, когда она находится «под зонтиком», когда «сверху» они имеют защиту, когда отсутствует политическая воля бороться с коррупцией», - заявил он.

Порошенко подчеркнул, что коррупция для украинской власти является «ключевым вызовом».

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«Коррупция, как рак, парализовала украинское правительство, систему власти. Без прозрачной борьбы с коррупцией у нас нет никакого шанса на успех. Поэтому одним из моих первых предложений было не только назначить генерального прокурора, который будет отвечать за это, но и также имплементировать пакет антикоррупционных реформ, который является частью Соглашения об ассоциации», - сказал президент Украины.

По его убеждению, «если мы не продемонстрируем быстрый результат в борьбе с коррупцией, мы проиграем каждую битву».