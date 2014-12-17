За пять месяцев в крымские порты зашли 99 иностранных судов - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер МИД Украины Евгений Перебийнис.

"За период с конца июля до 10 декабря этого года Укрморречинспекцией, которая находится в подчинении Министерства инфраструктуры, зафиксировано пребывание 99 судов под флагами иностранных государств", - сказал он.

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По словам Перебийноса, в основном это были суда под флагом России.

Справка УНИАН. После аннексии в марте текущего года Россией АР Крым были введены санкции против крымских предприятий, в том числе и портов.

Мероприятиями в крымские порты иностранные судовладельцы нарушают Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года и законодательство Украины, а также резолюцию Европейского парламента от 17 апреля 2014 года.

По данным экспертов, чаще всего запрет на посещение портов нарушали судна под флагами Турции, Румынии, Греции и Германии.