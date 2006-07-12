Возле Верховной Рады собираются люди

Сторонники Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко проводят свои акции под стенами Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, они заявляют, что будут проводить свои митинги, несмотря на то, что сегодня заседания ВР не будет.

Сторонники Антикризисной коалиции держат флаги Партии регионов, СПУ и КПУ. Их лозунги остаются неизменными: «Мы за Антикризисную коалицию!», «Янукович – народный премьер» и тому подобное.

По оценкам милиции, митингующих от Партии регионов около 1 тыс. человек.

Сегодня у стен парламента смонтирован плазменный экран, на котором демонстрируют видеоклипы с акций, и звучит музыка.

Утром к стенам парламента прибыли и сторонники БЮТ, активисты «Поры» и представители Украинской народной партии, которые требуют роспуска парламента. Но пока их намного меньше, чем сторонников Антикризисной коалиции.

Сторонники и противники Антикризисной коалиции устанавливают палатки в Мариинском парке и напротив здания Кабмина.

Территорию вокруг Верховной Рады охраняют усиленные наряды милиции.

Пока группы митингующих ведут себя мирно, эксцессов не отмечено.